Счастливая певица показала фото с новорожденным

Наталья Подольская поделилась радостной вестью. Супруга Владимира Преснякова-младшего стала мамой во второй раз.

У пары родился еще один мальчик. Как сообщила Подольская, малыша назвали Ваней.

Певица опубликовала в Инстаграм фото с новорожденным и новоиспеченным счастливым отцом.

"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", – написала Подольская.

Пользователи засыпали родителей поздравлениями и шутками.

"И снова мальчик!!! Вова, ты умеешь строгать мальчиков", "Поздравляю Вас! Растите здоровенькими! Похож на дедушку!" "Какие чудесные", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее родные рассказали, что во время беременности у Подольской возникли некоторые проблемы со здоровьем. К счастью, все завершилось благополучно.