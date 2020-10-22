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Наталья Подольская поделилась радостной вестью. Супруга Владимира Преснякова-младшего стала мамой во второй раз.
У пары родился еще один мальчик. Как сообщила Подольская, малыша назвали Ваней.
Певица опубликовала в Инстаграм фото с новорожденным и новоиспеченным счастливым отцом.
"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", – написала Подольская.
Пользователи засыпали родителей поздравлениями и шутками.
"И снова мальчик!!! Вова, ты умеешь строгать мальчиков", "Поздравляю Вас! Растите здоровенькими! Похож на дедушку!" "Какие чудесные", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее родные рассказали, что во время беременности у Подольской возникли некоторые проблемы со здоровьем. К счастью, все завершилось благополучно.
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