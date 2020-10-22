Певице пришлось обращаться к лучшему медику на курорте

Звездный продюсер Иосиф Пригожин наслаждается отдыхом в Дубае со своей знаменитой супругой певицей Валерией. Отпуск под жаркими солнечными лучами в морской воде не обошелся без происшествий – исполнительница получила травму.

Пострадавшую Валерию пришлось доставить на лечение к медикам. Неизвестно, при каких обстоятельствах звезда повредила ногу. Иосиф лишь сообщил, что травма спортивная.

Продюсер признался, что целый день провел с супругой, просидев на врачебных консультациях и МРТ. Звездной паре пришлось ожидать очереди на укол – они обратились к лучшему медику в Дубае.

На опубликованном видео показано, как врач делает укол Валерии – судя по ролику, артистка повредила себе коленный сустав. Однако певица и не думает унывать – звезда иронично реагирует на реплики своего мужа, который над ней подшучивает, несмотря на то, что восстановление займет длительное время.

"Валерия говорит, что я садист", – пишет Иосиф на своей странице в "Инстаграм".

Буквально недавно Пригожин сообщил радостную весть: его пасынок Арсений Шульгин с супругой Лианой в скором времени родят дочку. Продюсер заявил, что малыш появится на свет в России, несмотря на то, что многие звезды предпочитают для родов американские клиники.