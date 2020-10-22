Валерия получила серьезную травму на отдыхе в Эмиратах - видео

Валерия получила серьезную травму на отдыхе в Эмиратах - видео
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певице пришлось обращаться к лучшему медику на курорте

Звездный продюсер Иосиф Пригожин наслаждается отдыхом в Дубае со своей знаменитой супругой певицей Валерией. Отпуск под жаркими солнечными лучами в морской воде не обошелся без происшествий – исполнительница получила травму.

Пострадавшую Валерию пришлось доставить на лечение к медикам. Неизвестно, при каких обстоятельствах звезда повредила ногу. Иосиф лишь сообщил, что травма спортивная.

Продюсер признался, что целый день провел с супругой, просидев на врачебных консультациях и МРТ. Звездной паре пришлось ожидать очереди на укол – они обратились к лучшему медику в Дубае.

На опубликованном видео показано, как врач делает укол Валерии – судя по ролику, артистка повредила себе коленный сустав. Однако певица и не думает унывать – звезда иронично реагирует на реплики своего мужа, который над ней подшучивает, несмотря на то, что восстановление займет длительное время.

"Валерия говорит, что я садист", – пишет Иосиф на своей странице в "Инстаграм".

Буквально недавно Пригожин сообщил радостную весть: его пасынок Арсений Шульгин с супругой Лианой в скором времени родят дочку. Продюсер заявил, что малыш появится на свет в России, несмотря на то, что многие звезды предпочитают для родов американские клиники.  

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Как бы не простудиться на ваших похоронах": Путин жестко ответил недоброжелателям России

Слова президента были адресованы тем, кто ждет "затухания" нашей страны

Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским

Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей