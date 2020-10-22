Певец предстал перед поклонниками в смелом образе

На личной Инстаграм-странице Прохор Шаляпин поделился с поклонниками провокационным снимком. Пользователи Сети осудили экстравагантного артиста за его публикацию.

На фотографии Шаляпин позирует нагишом, лежа на постели. Самое сокровенное он прикрывает белой простыней.

Под снимком Прохор написал текст, абсолютно не соответствующий визуальному сопровождению. Артист рассказал, что Всемирная Организация Здравоохранения разделила всех людей на группы в зависимости от их возраста. Певец поинтересовался, что думают его поклонники на этот счет.

Подписчиков Шаляпина шокировал откровенный кадр. Некоторые принялись осуждать финалиста проекта "Фабрика звёзд-6".

"Стыд и срам", "Еще один Тарзан озабоченный", "От телешоу устали – стриптизером стали" – начали язвить комментаторы.

Однако не все восприняли фотографию негативно. Кому-то образ Прохора напомнил древнегреческого бога Аполлона. А кто-то увидел в нем героя романа Оскара Уайльда Дориана Грея.

Напомним, ранее появилась информация о том, что над Шаляпиным поиздевались за "любовь к старухам". Волна осуждения была связана с публикацией в "Инстаграм", где артист решил порассуждать об искренних чувствах.