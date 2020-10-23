Раскрыты неожиданные обстоятельства смерти солиста "Ласкового мая"

Раскрыты неожиданные обстоятельства смерти солиста "Ласкового мая"
Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коллега сделал заявление о причине гибели артиста

Андрей Разин уверен, что Александра Прико сгубило пристрастие к сигаретам. По мнению продюсера, именно это привело к осложнениям на фоне заболевания коронавирусом, которые стали роковыми.

Музыкальный продюсер рассказал, что в его окружении многие покинули этот мир, столкнувшись с последствиями, к которым привел COVID-19 в паре с курением. Разин уверен, что именно курильщики находятся в зоне риска.

"Саша Прико умер от осложнений после ковида, потому что курил", – делится своими размышлениями на странице в соцсети продюсер.


Разин похвастался, что всегда с отвращением относился к курению и за всю жизнь не позволил себе ни одной сигареты. Кроме того, он строго следил за тем, чтобы его подопечные из "Ласкового мая" не стали заложниками табачного дыма. Однако справиться с пагубным увлечением Прико не удалось, и это привело к гибели артиста.

Мрачный прогноз Разин озвучил и в отношении Юрия Шатунова, который тоже курит. По мнению продюсера, певцу нужно бережнее относиться к своему здоровью.

Напомним, Александр Прико ушел из жизни 2 сентября. Летом артиста забрали в больницу с подозрением на COVID-19. Точный диагноз так и остался невыясненным. Музыканта хоронили в закрытом гробу с окошком.

Ольга ФЕДОРОВА

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