"Я лежал разломанным": сын не может справиться с "предательством" Конкина

"Я лежал разломанным": сын не может справиться с "предательством" Конкина
Владимир Конкин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Общение актера с дочкой также было непростым

Смерть Софии сильно ударила по Владимиру Конкину. Его стремление доказать, что дочь все-таки убили, вызывало сочувствие и уважение у зрителей. Однако его сын решил рассказать шокирующую правду об актере и разрушить его образ идеального родителя. 

Наследник Конкина Ярослав появился в студии передачи "Прямой эфир" и признался, что давно обижен на своего отца, который даже не позвонил сыну, когда тот попал в ужасную аварию. 

"Лежал с разломанным пополам позвоночником. Мне врачи сказали, что я не встану и не пойду. Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку какую-то прислать",

– вспоминает Ярослав.

Но у адвокатов Конкина своя точка зрения. Они обвинили сына артиста в том, что он никак не уведомил отца об аварии. Потом выяснилось, что у Ярослава даже не было его номера. 

Отношения отца и сына испортились после одного случая, когда нетрезвый актер принял наследника за грабителя и дважды выстрелил в него. В комментариях решили, что, похоже, сын до сих пор не смог простить Конкина за это. К слову, жена Ярослава считает, что ее супруг вряд ли сможет когда-либо найти в себе силы сделать это. 

Сам актер, который находился за кулисами и внимательно слушал откровения сына, в один момент не выдержал и расплакался. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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