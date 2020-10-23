"Просто треш!": Успенскую раскритиковали за фото с разной длиной ног

"Просто треш!": Успенскую раскритиковали за фото с разной длиной ног
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники считают, что снимок получился неудачным

В последнее время Любовь Успенскую стали часто критиковать. Как правило, поклонники пытаются разобраться, почему певица не может найти общий язык с родной дочерью. Однако в этот раз королеве русского шансона досталось за "неудачный" снимок, который Успенская опубликовала в "Инстаграм". 

На нем артистка облачилась во все черное, добавив массивное украшение на шею. Певица решила сделать себе темный макияж, а волосы заплела в косу. 

"Очень люблю чёрный цвет. Хотя говорят, что красный мне идёт больше... Все равно люблю! Чёрный цвет – он элегантный, благородный. Да ещё и стройнит",  

– подписала публикацию Любовь Залмановна. 

Но вот поклонники фотографию не оценили. Больше всего вопросов вызвала поза, в которой стоит артистка. "Неудачно Вас сняли", "Что за стойка гопника и почему одна нога короче другой?", "Неужели вы не смотрите на фото, перед тем как выложить его на обсуждение?", "Поза просто треш!", "Что с ногами?", "Мне одной кажется, или тут с ногами что-то не то?", "Какой уродский ракурс", "В 66 лет надо сдержаннее уже быть.. когда бабушки молодится.. это выглядит смешно!" – заплевали Успенскую в комментариях (орфография и пунктуация сохранены). 

Самые преданные поклонники поспешили успокоить певицу, отметив, что в таком образе она выглядит на несколько лет моложе.

К слову, конфликт между Любовью Успенской и ее дочерью с каждым днем разгорается с новой силой. Так, наследница певицы сбежала из психиатрической клиники и заявила, что мать с отцом издевались над ней.

Юлия МИХАЙЛОВА

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