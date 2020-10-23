Адвокат недоволен, что экс-подзащитный начал жаловаться

Эльман Пашаев резко осудил своего бывшего клиента, виновника смертельного ДТП и знаменитого артиста Михаила Ефремова. Юристу не нравится, что тот начал рассказывать про него нелицеприятные истории и считает, что актер делает это в корыстных целях.

Так, признание Ефремова в том, что Пашаев бил его ногой во время заседания суда, вызвало у адвоката улыбку. Эльман иронично поинтересовался, не пришлось ли его бывшему подзащитному обращаться к медикам после этого "избиения". Речь идет об инциденте, когда сторона потерпевших поинтересовалась у Михаила, во всем ли он согласен с Эльманом. Ефремов утверждал, что получил от своего защитника пинок под столом, поэтому и ответил положительно.

В эфире НСН временно лишенный статуса адвоката юрист поделился своими размышлениями на счет того, что двигало Ефремовым. Так, Пашаев пребывает в уверенности, что некто пообещал артисту условный срок за то, что он польет грязью своего бывшего защитника.

"Жалкий человек. Я же знаю все ... Он всегда жил в хороших условиях, не знал проблем", - такую характеристику Эльман дал бывшему клиенту.

Пашаев убежден, что сейчас Ефремов готов на все, лишь бы выйти из тюрьмы – "хоть подставить, хоть перешагнуть через труп". Поэтому он и дальше будет говорить гадости про юриста, добавляет телеканал "360".

При этом, по словам адвоката, все его поступки были согласованы с подзащитным, и он всегда действовал в его интересах.

Кстати, пинок в зале суда – не самое неприятное, что произошло со знаменитостью. Боле ужасным, по мнению Михаила, было то, что Эльман оскорблял представителей и родственников погибшего, хотя осужденный не раз просил не делать этого.