Фанат режиссера уже ищет адвоката

Никита Михалков известен не только своими режиссерскими работами, но и весьма буйным нравом. В этот раз под раздачу попал его поклонник Роман Ерохин, на которого Никита Сергеевич подал в суд за то, что он размещал на своем сайте видеоролики "Бесогон ТВ". Примечательно, что Ерохин не удалял официальных логотипов Михалкова.

Но режиссер этого не оценил. Он обратился в суд и потребовал, чтобы поклонник удалил все видео. Тем не менее, Роман не совсем понимает, что же он нарушил. На своей странице "ВКонтакте" молодой человек опубликовал пост, в котором поделился подробностями происходящего.

"Юрист от Михалкова ещё и добавляет, что я должен был сначала спрашивать разрешение, а поскольку разрешения не давали, ты нарушаешь авторские и исключительные права – удаляй. И мне есть что на это ответить по букве закона", – заявил Ерохин.

Сейчас мужчина готовится к суду, который назначен на 3 ноября. Ролики со своего сайта он не собирается удалять из принципа. Роман надеется, что ему удастся доказать свою правоту.

Единственное, с чем возникли трудности, – это поиски адвоката. Пока у него есть несколько вариантов. К слову, один из правозащитников работает в психиатрической больнице, что, по мнению Ерохина, очень кстати, потому что он сомневается в адекватности "обвиняющей стороны".

Ранее Никита Михалков рассказал, что отец часто бил его в детстве. Режиссер отметил, что и сам порою бывает чрезмерно жесток к собственным детям.

