Будут судиться: Михалков врезал своему поклоннику

Будут судиться: Михалков врезал своему поклоннику
Никита Михалков. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Фанат режиссера уже ищет адвоката

Никита Михалков известен не только своими режиссерскими работами, но и весьма буйным нравом. В этот раз под раздачу попал его поклонник Роман Ерохин, на которого Никита Сергеевич подал в суд за то, что он размещал на своем сайте видеоролики "Бесогон ТВ". Примечательно, что Ерохин не удалял официальных логотипов Михалкова. 

Но режиссер этого не оценил. Он обратился в суд и потребовал, чтобы поклонник удалил все видео. Тем не менее, Роман не совсем понимает, что же он нарушил. На своей странице "ВКонтакте" молодой человек опубликовал пост, в котором поделился подробностями происходящего. 

"Юрист от Михалкова ещё и добавляет, что я должен был сначала спрашивать разрешение, а поскольку разрешения не давали, ты нарушаешь авторские и исключительные права – удаляй. И мне есть что на это ответить по букве закона", – заявил Ерохин. 

Сейчас мужчина готовится к суду, который назначен на 3 ноября. Ролики со своего сайта он не собирается удалять из принципа. Роман надеется, что ему удастся доказать свою правоту. 

Единственное, с чем возникли трудности, – это поиски адвоката. Пока у него есть несколько вариантов. К слову, один из правозащитников работает в психиатрической больнице, что, по мнению Ерохина, очень кстати, потому что он сомневается в адекватности "обвиняющей стороны". 

Ранее Никита Михалков рассказал, что отец часто бил его в детстве. Режиссер отметил, что и сам порою бывает чрезмерно жесток к собственным детям. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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