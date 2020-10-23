Актер старается держать свою личную жизнь в тайне

Сергей Селин стал широко известен российскому зрителю после того, как на экраны вышел известный сериал "Улицы разбитых фонарей", в котором он сыграл старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса. Сергей Андреевич не любит афишировать свою личную жизнь, однако в разговоре с журналистами все-таки может приоткрыть завесу тайны.

Со своей первой женой Ларисой они прожили 22 года вместе. Пара познакомилась еще в актерском училище, а пожениться решили, когда им было по 25 лет. Избранница Селина иногда снималась в небольших эпизодах "Ментов", после работала секретарем мужа.

Первая супруга подарила Селину сына Прохора. Именно он удерживал супругов от развода, потому что в одном из интервью актер признавался, что с самого начала понимал, что они с женой очень разные люди. В итоге пара развелась в 2008 году. Причиной стала 17-летняя Анна.

Они познакомились, когда девушка училась на первом курсе. Селину на тот момент был 41 год. Спустя время он понял, что влюбился. Но подчеркивает, что у них были платонические отношения, пока Анне не исполнился 21 год.

В январе 2010 года Анна родила артисту дочь Машу, а спустя два года на свет появился мальчик Макар.

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