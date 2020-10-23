Бросил жену и сына ради 17-летней: как сложилась жизнь Дукалиса из "Разбитых фонарей"

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com Фото ИТАР-ТАСС/ Игорь Акимов Фото ИТАР-ТАСС/ Никита Крючков
Актер старается держать свою личную жизнь в тайне

Сергей Селин стал широко известен российскому зрителю после того, как на экраны вышел известный сериал "Улицы разбитых фонарей", в котором он сыграл старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса. Сергей Андреевич не любит афишировать свою личную жизнь, однако в разговоре с журналистами все-таки может приоткрыть завесу тайны. 

Со своей первой женой Ларисой они прожили 22 года вместе. Пара познакомилась еще в актерском училище, а пожениться решили, когда им было по 25 лет. Избранница Селина иногда снималась в небольших эпизодах "Ментов", после работала секретарем мужа. 

Первая супруга подарила Селину сына Прохора. Именно он удерживал супругов от развода, потому что в одном из интервью актер признавался, что с самого начала понимал, что они с женой очень разные люди. В итоге пара развелась в 2008 году. Причиной стала 17-летняя Анна. 

Они познакомились, когда девушка училась на первом курсе. Селину на тот момент был 41 год. Спустя время он понял, что влюбился. Но подчеркивает, что у них были платонические отношения, пока Анне не исполнился 21 год. 

В январе 2010 года Анна родила артисту дочь Машу, а спустя два года на свет появился мальчик Макар. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась судьба вдовы Андрея Панина. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Швеция готовится к военному противостоянию с Россией - СМИ

Для европейской страны подобные действия - революционный шаг

Огромная толпа возле гроба: как прошли похороны протоиерея Дмитрия Смирнова

Несмотря на пандемию, попрощаться пришли сотни человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1055 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей