Участница "Ледникового периода" замертво упала на льду после падения

Участница "Ледникового периода" замертво упала на льду после падения
Татьяна Тотьмянина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первое время знаменитость была без сознания

Недавно покинувшая популярное ледовое шоу Татьяна Тотьмянина поделилась шокирующими кадрами с многотысячной армией поклонников. Фигуристка показала архивное видео со времен выступления на Грап-при в США. Тогда звезда фигурного катания получила серьезную травму – прямо во время исполнения программы она рухнула с двухметровой высоты.

Падение лицом об лед было такой силы, что спортсменка отключилась. Тотьмянина была без сознания около 15 минут. Для того чтобы привести спортсменку в чувство, потребовалась помощь медицинских специалистов.

В итоге у фигуристки диагностировали сотрясение головного мозга и серьезную травму лицевых костей. Этот инцидент очень тяжело переживал ее партнер Максим Маринин. Фигурист винил себя в падении Татьяны. Самобичевание привело к глубокой депрессии – мужчина даже подумывал уйти из спорта.

Страшные кадры падения Тотьмянина опубликовала на своей странице в "Инстаграм".

"Что нас не убивает, делает сильнее...?" – задается вопросом в описании к видео спортсменка.


Напомним, Татьяну Тотьмямину досрочно убрали из "Ледникового периода". Это случилось из-за того, что спортсменка травмировалась во время репетиции к номеру на шоу.

Ольга ФЕДОРОВА

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