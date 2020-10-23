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Недавно покинувшая популярное ледовое шоу Татьяна Тотьмянина поделилась шокирующими кадрами с многотысячной армией поклонников. Фигуристка показала архивное видео со времен выступления на Грап-при в США. Тогда звезда фигурного катания получила серьезную травму – прямо во время исполнения программы она рухнула с двухметровой высоты.
Падение лицом об лед было такой силы, что спортсменка отключилась. Тотьмянина была без сознания около 15 минут. Для того чтобы привести спортсменку в чувство, потребовалась помощь медицинских специалистов.
В итоге у фигуристки диагностировали сотрясение головного мозга и серьезную травму лицевых костей. Этот инцидент очень тяжело переживал ее партнер Максим Маринин. Фигурист винил себя в падении Татьяны. Самобичевание привело к глубокой депрессии – мужчина даже подумывал уйти из спорта.
Страшные кадры падения Тотьмянина опубликовала на своей странице в "Инстаграм".
"Что нас не убивает, делает сильнее...?" – задается вопросом в описании к видео спортсменка.
Напомним,
Татьяну Тотьмямину досрочно убрали из
"Ледникового периода". Это случилось из-за того, что спортсменка травмировалась во время репетиции
к номеру на шоу.
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