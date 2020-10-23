Признался не сразу: как Сенчукова увела Рыбина из семьи

Признался не сразу: как Сенчукова увела Рыбина из семьи
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица пыталась много раз уходить от возлюбленного, но жизнь снова сводила их вместе

Наталья Сенчукова уже много лет счастлива в браке к лидером группы "Дюна" Виктором Рыбным. Оказалось, что певица увела певца у его второй жены, которая имела от него дочку.

В студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым артистка призналась, что не думала, что они когда-то будут вместе. Познакомились они на концерте в "Олимпийском". 

"Я его даже не узнала. Он в кепочке, в рваных ботиночках, обмотанных пластырем. И только, когда объявили Дюна", я вспомнила, что были такие ребята. Я ему сразу понравилась", – вспоминает Сенчукова. 

Когда они познакомились, Рыбин был женат. По словам артистки, певец очень честный, поэтому он сразу признался, что она ему понравилась. Но разводиться лидер "Дюны" не спешил, потому что боялся задеть чувства своей жены. 

Наталья много переживала, пыталась закончить отношения, уходила, но чувства оказались сильнее. Паре понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, что между ними что-то более серьезное, чем просто увлечение. 

Поженились Рыбин и Сенчукова только спустя 8 лет после знакомства. В 1999 году у звездной пары родился сын, которого назвали Василием. 

Напомним, что совсем недавно Рыбин и Сенчукова рассказали о пополнении в семье: основатель коллектива "Дюна" стал дедушкой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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