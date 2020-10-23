Норкин рассмешил зал шуткой об "издевательстве" женщин над мужчинами

Норкин рассмешил зал шуткой об "издевательстве" женщин над мужчинами
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий вспомнил классический анекдот

Андрей Норкин уже много лет ведет передачу "Место встречи" на телеканале НТВ. В этот раз в очередном выпуске шоу телеведущий решил подшутить над хрупкой нервной организации мужчин. 

В студии как и всегда обсуждали актуальные события, которые происходят в России и мире. Но в конце передачи Норкин решил разрядить обстановку. Журналист выразил чувство солидарности с мужским населением планеты, потому что в день съемок отмечался Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин.

"Да, милые дамы, не надо делать вид, что этого позорного явления не существует", – пошутил Норкин. 

Журналист решил вспомнить классический анекдот, который является отличным примером такого "насилия", после чего крикнул "Мужики!" и поднял вверх сжатый кулак.

Реакция сидящих в зале не заставила себя долго ждать. Мужчины буквально расхохотались, особенно громко смеялся экономист Михаил Делягин. 

К слову, Андрей Норкин часто шутит в эфире передачи. Такие анекдоты стали его "фишкой". Но не так давно ведущий пошутил про "телок", чем очень разозлил любителей передачи. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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