Ведущий вспомнил классический анекдот

Андрей Норкин уже много лет ведет передачу "Место встречи" на телеканале НТВ. В этот раз в очередном выпуске шоу телеведущий решил подшутить над хрупкой нервной организации мужчин.

В студии как и всегда обсуждали актуальные события, которые происходят в России и мире. Но в конце передачи Норкин решил разрядить обстановку. Журналист выразил чувство солидарности с мужским населением планеты, потому что в день съемок отмечался Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин.

"Да, милые дамы, не надо делать вид, что этого позорного явления не существует", – пошутил Норкин.

Журналист решил вспомнить классический анекдот, который является отличным примером такого "насилия", после чего крикнул "Мужики!" и поднял вверх сжатый кулак.

Реакция сидящих в зале не заставила себя долго ждать. Мужчины буквально расхохотались, особенно громко смеялся экономист Михаил Делягин.

К слову, Андрей Норкин часто шутит в эфире передачи. Такие анекдоты стали его "фишкой". Но не так давно ведущий пошутил про "телок", чем очень разозлил любителей передачи.