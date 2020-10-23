Актера в резкой форме осудил появившиеся в СМИ новости

Дмитрий Певцов любит записывать видеообращения к российским СМИ, в которых он очень эмоционально обвиняет их во лжи и просит прекратить распространять информацию о его семье. В этот раз артист опроверг сообщения об экстренной госпитализации своей супруги Ольги Дроздовой.

Актер записал небольшое видео, на котором показал свою здоровую супругу, которая, по сообщениям прессы, сейчас лежит в реанимации. Артист начал издеваться над СМИ, доказывая, что они в очередной раз прокололись.

"Как у нас в детском саду говорили: "Пукнули в лужу". С пуком поздравляю вас, ребята", – зло пошутил Певцов.

Он призвал всех известных людей быть осторожнее и бдительнее, когда они вызывают скорую помощь на дом. Иначе с их семьями могут произойти подобные ситуации. "И на утро ваши родные и близкие могут узнать, что вы в коме! А ведь это неправда. Будьте здоровы, СМИ", – подытожил взбешенный артист российского кино.

Ранее звезда сериала "Бандитский Петербург" обрушился с критикой и проклятиями на журналистов после новостей о том, что он впал в кому и находится в реанимации.