Артистка поделилась снимком с курорта

Марина Александрова не отличается лишней скромностью и с радостью демонстрирует свою красоту подписчикам. На аккаунт знаменитой актрисы подписано почти полмиллиона человек, и фанаты всегда рады видеть свежие фото своего кумира. В этот раз звезда киноленты "Бедная Настя" предстала перед поклонниками в обнаженном виде.

Судя по геолокации, фотография сделана во время отдыха на турецком курорте. Знаменитость позирует на фоне экзотического растения с крупными листьями. 38-летняя артистка похвасталась подтянутой шеей и ухоженной кожей. Александрова решила обойтись без одежды, ее грудь украшает тонкая цепочка с аккуратным крестиком. В объектив камеры попало озаренной солнцем лицо звезды, зона декольте и обнаженные плечи.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от смелого снимка. Пользователи Сети отметили, что Марина прекрасно выглядит и находится в отличной физической форме.

"Хитрый взгляд императрицы", "Как Вы все сочетаете! И мама, и талантливая актриса", "Марина, какая Вы классная!", "Замечательная фотография", "Марина – лучшая женщина этого мира!", – восхищаются фанаты в комментариях к посту.

К слову, Александрова регулярно балует свою публику откровенными кадрами. Недавно знаменитость разделась на яхте и запечатлела этот момент на фото.

