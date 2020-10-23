Новой партнершей "Мажора" стала бывшая возлюбленная Янковского

Еще недавно публика обсуждала роман Павла Прилучного с Мирославой Карпович: звезду сериала "Папины дочки" осуждали за то, что она увела актера из семьи. Теперь, похоже, бывший муж Агаты Муцениеце решил оставить возлюбленную ради другой, заговорили в Сети.

Недавно артист опубликовал снимок с Верой Панфиловой – дочкой солиста рок-группы "Алиса" Константина Кинчева. Кадр был сделан на съемочной площадке сериала "В клетке" – ранее предполагалось, что роль возлюбленной Прилучного сыграет Карпович, но похоже ее место займет Панфилова.

Подписчики тут же заподозрили, что у звезд роман – снимки показались им чересчур романтичными. К тому же, совсем недавно Вера Кинчева рассталась с Иваном Янковским – они встречались семь лет. В Сети предположили, что звезда "Папиных дочек" перестала интересовать "Мажора", несмотря на то, что они не так давно стали жить вместе.

"Про Машку из папиных дочек хочу сказать: на чужом несчастье счастья не построишь. Что хотела то и получила",

– написали в комментариях, пишет Popcake. Прилучный свой Инстаграм-аккаунт снова решил сделать закрытым.

Стоит отметить: неизвестно, что именно связывает Прилучного и Панфилову, помимо работы, пока разговоры об их отношениях – всего лишь домыслы фанатов. Кроме того, Павел до сих пор никак не комментировал роман с Мирославой, несмотря на то, что звезд неоднократно видели вместе.

Ранее Павел Прилучный показался с разбитым лицом.