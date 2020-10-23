По словам артиста, наследники сами не просят помощи

Олег Газманов является счастливым отцом троих детей – 39-летнего Родиона, 22-летнего Филиппа и 16-летней Марианны. Артист рассказал, что не дает денег сыновьям и не дарит им дорогие подарки. Исключение составляет только младшая дочь.

Певец признался, что сыновья давно финансово не зависят от него.

"Старшим не давал очень давно. Но они и не просят. Младший, Филипп, лет пять минимум уже не берет, а старший, Родион, лет двадцать" – сообщил певец.

Олег Михайлович заявил, что ждет того момента, когда сами наследники будут дарить ему дорогие подарки, передает издание "Дни.ру".

Артист отметил, что на данный момент обеспечивает только дочь. Девочка получает деньги на покупку вещей.

Газманов вспомнил, что однажды все-таки помог старшему сыну Родиону. Певец раскошелился на постройку дома для своего наследника. Однако, как отметил "есаул", через некоторое время Родион полностью расплатился со звездным отцом.

Напомним, Родион появился в браке артиста с Ириной Газмановой. Однако спустя 20 с лишним лет супруги расстались.

Второй избранницей Олега Михайловича стала Марина Муравьева. На момент знакомства женщина была беременна от бизнесмена Вячеслава Мавроди, с которым состояла в браке. Через некоторое время они развелись. Из роддома новорожденного Филиппа забирал уже Газманов. Он усыновил мальчика.

Через несколько лет у Муравьевой и певца родилась общая дочь Марианна.

Ранее стало известно о том, что Газманов пожаловался на бедственное положение артистов.