Родные до сих пор помнят и любят музыканта

Ровно 18 лет назад, 23 октября из жизни ушел Анатолий Евдокименко. София Ротару с тех пор так и не вышла замуж во второй раз – певица не раз признавалась, что ее сердце принадлежит музыканту. В годовщину родные народного артиста почтили его память и показали редкие архивные фотографии.

"Трудно поверить, что тебя нет с нами уже 18 лет",

– написал сын "хуторянки" Руслан Евдокименко в "Инстаграм" под черно-белым снимком с отцом. В кадре музыкант с наследником в обнимку стоят у водоема и, судя по всему, муж Ротару учит мальчика рыбачить.

Евдокименко было 32 года, когда не стало отца, однако память о родителе до сих пор живет его в сердце.

София Ротару тоже поделилась кадром с супругом в Инстаграм-историях. Украинская певица решила, что слова здесь излишни, и просто ограничилась ярко-красным сердцем. На снимке еще молодые София и Анатолий позируют на природе: супруг нежно обнимает певицу. Артисты выглядят по-настоящему счастливыми, передает "7 дней".

Сейчас София Ротару проводит время с семьей в доме под Киевом – от публичных выступлений певица отказалась из-за коронавируса. Недавно сын показал свежее фото артистки.