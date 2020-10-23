Ведущая "Жить здорово" проигнорировала меры предосторожности во время пандемии

После рекомендаций по борьбе с коронавирусом Елена Малышева вышла в свет. Телеведущую сняли в концертном зале, причем медицинской маски на ней не было. Народ возмутился поступком врача.

Телезвезда появилась с букетом ярко-красных роз среди других зрителей представления. Ведущая "Жить здорово" прошла между рядами, вероятно, направляясь к своему месту. В отличие находящихся в помещении людей, Малышева средства защиты проигнорировала.

Это подметили админы телеграм-канала "НеМалахов", опубликовав видео с врачом: "Любительница устриц Елена Малышева клала с прибором на эти ваши намордники". Читатели тоже раскритиковали ведущую:

"Чудо чудное Малышева", "Я ее уже всерьез как врача не воспринимаю".

Впрочем, некоторые просто принялись шутить, вспомнив недавний совет звезды в качестве профилактики есть печень трески и сырые устрицы:

"Она устрицы с бразильскими орехами ест", "Единственная адекватная, которая прекрасно понимает, что маски это великий мировой лохотрон".

Один из читателей телеграм-канала нашел свое объяснение тому, что Малышева в общественном месте разгуливает без маски: "Она привитая". Однако стоит отметить: ранее доктор говорила, что вакцинироваться от коронавируса не будет.

А вот на концерт Надежды Бабкиной в честь ее 70-летнего юбилея Елена Малышева пришла не просто в медицинской маске, а со специальным пластиковым экраном на голове. Почему телеведущая решила проигнорировать меры предосторожности сейчас – неизвестно.