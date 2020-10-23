Актриса лишилась мобильного телефона

В своем Инстаграм-аккаунте Кристина Асмус пообщалась с поклонниками. Актриса рассказала, что однажды попала в неприятный инцидент, который она помнит до сих пор.

Один из пользователей Сети поинтересовался, имела ли Кристина дело с мошенниками. На это Асмус ответила, что не отвечает на незнакомые номера. Тут же артистка призналась – как-то раз она стала жертвой вора-карманника.

Инцидент произошел давно, когда Асмус было 18 лет. Девушка шла к школе, где она должна была сыграть в спектакле. Неожиданно к ней подлетел вор и попытался вырвать телефон из рук. Но Кристина оказалась не из робкого десятка.

"Я не сдавалась – повалила дурного дядю на землю и боролась с ним", – заявила актриса.

Однако перевес был на стороне противника. Он все-таки забрал телефон и скрылся.

"У меня был дичайший шок, я очень испугалась, плакала. Спектакль в тот день отменили", – поделилась воспоминаниями артистка.

Напомним, в июне Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, чем шокировали общественность. У бывших супругов осталась общая дочь Анастасия. Стало известно о том, что звездные родители не сказали наследнице об их расставании, чтобы не травмировать детскую психику.