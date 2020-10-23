Звезде льстит внимание экс-ведущей "Дома-2"

По Интернету активно распространяются слухи, что между Еленой Летучей и Ксенией Собчак идет война. Недавно блогер резко раскритиковала телеведущую за ее сомнения в честности работы благотворительных фондов. Бывшая звезда "Ревизорро" решила расставить все точки над i.

В свежем интервью у Летучей спросили, как она реагирует на постоянные подколы Собчак. Телезвезда ответила, что она не следит за деятельностью скандально-известной блондинки, поэтому лично не слышит издевок в свой адрес.

"Честно говоря, я не смотрю интервью Ксении Собчак. Они мне не интересны ни по формату, ни по содержанию", – призналась Елена.

Летучая заявила, что ей приятно повышенное внимание со стороны Ксении Анатольевны. Это, по мнению телеведущей, говорит о том, что ее личность интересна Собчак.

"Значит, моя личность по каким-то параметрам ей интересна. А интерес к тебе, к твоей личности, к твоему творчеству – это всегда приятно", – отметила она.

Бывшая ведущая проекта "Ревизорро" рассказала, что знакома со звездой "Дома-2", но в дружеских отношениях они не состоят. Летучая уверена – никакой вражды между ними нет, передает "Телепрограмма".

Кстати, недавно Елену Летучую раскритиковали за внешний вид. Некоторые посчитали, что телезвезда сильно поправилась.