Супермодель распахнула халат и показала фигуру

Ирина Шейк восхитила поклонников очередным откровенным снимком. На этот раз звезда подиумов снялась в нижнем белье, открыв ноги и живот. Фото появилось в "Инстаграм" модели.

Артистка позировала в роскошном халате итальянского бренда Versace и белье черного цвета. Свой образ популярная модель дополнила туфлями с ремешком из камней и массивным кольцом на безымянном пальце.

Кадр был сделан с необычного ракурса – Шейк лежала на диване, пока ее снимали сверху. Ирина, вытянув ноги, распахнула халат, однако верхняя часть тела звезды в объектив не попала. "А где остальное?" – написали озадаченные поклонники, которым на это раз не удалось увидеть лицо артистки.

Впрочем, несмотря на это, публикация произвела настоящий фурор, собрав более 330 тыс. лайков. Подписчики из разных стран выразили свое восхищение Ириной на русском, английском, испанском и многих других языках:

"За что нам такая красота?", "Моя королева", "Просто огонь!", "Лучшая".



Недавно Ирина Шейк позировала перед известным турецким фотографом полностью обнаженной. Откровенный снимок был сделан в поле.