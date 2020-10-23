В семье Басты произошла трагедия

В семье Басты произошла трагедия
Баста. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скончался близкий человек наставника "Голоса"

Василий Вакуленко, более известный как Баста, рассказал о семейной трагедии. Ушел из жизни отец рэпера Михаил Владимирович. Печальной новостью артист поделился в "Инстаграм".

Баста написал, что родитель навсегда останется в его сердце настоящим офицером, который верил в справедливость и мечтал изменить мир. Музыкант показал снимок отца в военной форме.

Михаилу Вакуленко был 61 год. Причину смерти наставник "Голоса" не уточнил.

Басту тут же принялись поддерживать в комментариях коллеги и подписчики. Свои соболезнования выразили Александр Ревва, Женя Мильковский и многие другие.

"Искренне соболезную!", "Спасибо за сына!", "Он жизнь прожил не зря, воспитав достойное поколение! Как говорится – когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей!"

написали в Сети. Некоторые цитировали одну из наиболее популярных песен Басты "Сансара", отметив, что Михаилу Владимировичу удалось вырастить достойного сына.

Ранее Баста рассказал о сильных переменах во внешности.

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Баста. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Сергей Лазарев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern
Карина СИРАЗОВА

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