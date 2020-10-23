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Андрей Мартынов стал новым героем передачи "Прямой эфир". Накануне своего юбилея актер откровенно рассказал Андрею Малахову, что тоскует по своему сыну, которого не видел много лет.
В 1972 году на Берлинском кинофестивале артист познакомился с немкой Франциской Тун. Между ними вспыхнули чувства. Плодом их любви стал сын Александр. Ради Мартынова Франциска оставила родину и перебралась в Москву. Спустя некоторое время она приняла решение вернуться в Германию. С собой женщина увезла маленького сына.
Андрей Леонидович всячески старался поддерживать связь с семьей, но со временем их общение сошло на нет. Звезда кинокартины "А зори здесь тихие" тяжело переживает разлуку с наследником.
"Я очень скучаю по сыну", – признался артист.
Он надеется, что в скором времени встретится с Александром. А пока актеру лишь остается хранить дорогие сердцу воспоминания.
"Я помню, как мы гуляли в парке, когда Саша был еще маленький. Я брал его и сажал к огромному памятнику. Помню, как постоянно рассказывал сыну басни Крылова", – трогательно рассказал Мартынов.
Брат артиста, Рудольф Леонидович, во всем поддерживает его. Мужчина тоже ждет не дождется встречи с племянником.
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