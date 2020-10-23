Актриса планировала оказаться от роли

В начале октября на экраны вышел фильм "Китобой" режиссёра Филиппа Юрьева. Продюсером кинокартины выступил Алексей Учитель. Одну из главных ролей в ней сыграла Кристина Асмус. Знаменитый сценарист признался, что актриса намеревалась отказаться от съемок.

Дело в том, что Асмус была предложена роль интернет-модели. По сценарию актриса должна была появляться в кадре в нижнем белье. Но после волны негатива, нахлынувшей на Кристину из-за участия в откровенных сценах фильма "Текст", артистка подумывала отказать Учителю.

"Пришлось Кристину немножко поуговаривать", – рассказал Алексей.

Режиссер показал актрисе отснятый материал, который впечатлил ее. После этого Асмус все-таки приняла решение сыграть свою роль. Учитель отметил, что Кристина замечательно справилась с поставленной перед ней целью.

Примечательно, что предложение сняться в фильме "Китобой" Асмус получила до выхода фильма "Текст", передает "Собеседник".

Спустя какое-то время по Интернету поползли слухи о романе актрисы с кинорежиссером. Однако Учитель опроверг все домыслы.

"Я был очень рад, что мне такое приписали, но это неправда", - заявил он.

Ранее стало известно о том, что Асмус подралась с грабителем в попытке отбить свой телефон.