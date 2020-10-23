Концерт популярной группы оказался под угрозой срыва

В этом году группе "Иванушки International" исполняется 25 лет. В честь этого события музыканты планируют дать большой юбилейный концерт, однако из-за ситуации с коронавирусом артисты могут остаться без работы. Своими опасениями поделился солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.

Когда число пациентов с коронавирусом после весенней вспышки стало снижаться, в России вновь разрешили устраивать мероприятия, но с некоторыми условиями: зал должен быть заполнен не более, чем на половину, а зрители обязаны носить маски. Звезды российского шоу-бизнеса воспользовались этой возможностью и вернулись к выступлениям.

Сейчас в нашей стране снова наблюдается рост заболеваемости. Музыканты опасаются: концертные залы и театры могут опять закрыть. Григорьев-Апполонов признался в беседе с NEWS.ru, что боится срыва двух запланированных выступлений:

"Если они перенесутся, это будет очень плохо. Мы все сидим на измене. Как бы не перенесли на весну, это будет ударом".

Напомним, что в июле Андрей Григорьев-Апполонов закатил масштабную вечеринку, на которую потратил 3,5 млн рублей.