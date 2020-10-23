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Вчера Наталья Подольская во второй раз стала мамой. Певица родила сына Ваню. На своей инстаграм-странице артистка выложила умилительное "сторис".
На записи Наталья сидит рядом с мужем Владимиром Пресняковым. Музыкант держит малыша, нежно прижимая его к себе. По лицам супругов видно, что они безмерно счастливы.
"Мы всех вас благодарим за поздравления, за теплые слова. Нам очень хорошо и отрадно", – поделилась своими эмоциями Подольская.
Пресняков тоже не остался в стороне и пожелал всем испытать такое счастье.
Певица показала красивые букеты, которые ей подарили близкие и друзья. Наталья отметила, что ей очень приятно принимать подарки в честь рождения сына.
Напомним, у Подольской и Преснякова уже есть общий ребенок – 4-летний Артемий. Мальчик с нетерпением ждет возвращения мамы и брата, передает "Пятый канал".
"Он уже родился, и я тебя люблю, потому что ты так быстро его родила. Он через три дня приедет", – обратился звездный наследник к Наталье.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков состоят в браке уже 10 лет. Артистка стала третьей по счету женой музыканта. Первая супруга, Кристина Орбакайте, подарила певцу сына Никиту.
Ранее появилась информация о том, что Подольскую шокировала всплывшая правда о Преснякове.
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