Счастливая мать продолжает принимать поздравления

Вчера Наталья Подольская во второй раз стала мамой. Певица родила сына Ваню. На своей инстаграм-странице артистка выложила умилительное "сторис".

На записи Наталья сидит рядом с мужем Владимиром Пресняковым. Музыкант держит малыша, нежно прижимая его к себе. По лицам супругов видно, что они безмерно счастливы.

"Мы всех вас благодарим за поздравления, за теплые слова. Нам очень хорошо и отрадно", – поделилась своими эмоциями Подольская.

Пресняков тоже не остался в стороне и пожелал всем испытать такое счастье.

Певица показала красивые букеты, которые ей подарили близкие и друзья. Наталья отметила, что ей очень приятно принимать подарки в честь рождения сына.

Напомним, у Подольской и Преснякова уже есть общий ребенок – 4-летний Артемий. Мальчик с нетерпением ждет возвращения мамы и брата, передает "Пятый канал".

"Он уже родился, и я тебя люблю, потому что ты так быстро его родила. Он через три дня приедет", – обратился звездный наследник к Наталье.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков состоят в браке уже 10 лет. Артистка стала третьей по счету женой музыканта. Первая супруга, Кристина Орбакайте, подарила певцу сына Никиту.

Ранее появилась информация о том, что Подольскую шокировала всплывшая правда о Преснякове.