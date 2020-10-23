Актер предстал в необычном образе

Максим Матвеев считается одним из самых привлекательных российских актеров. Однако одной публикацией он поставил под угрозу свой "титул". На личной истаграм-странице Максим поделился с подписчиками неожиданным снимком. Обладающий густой шевелюрой артист предстал в образе лысеющего мужчины.

Матвеев сфотографировался с наклеенными усами, жидкими волосами и в тонких очках. Артист удивленно смотрит в камеру, приоткрыв рот.

"Мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы... отличная фраза! Пусть останется на память... А в остальном, прекрасная маркиза..." – написал Максим под снимком.

Пользователей Сети позабавила фотография Матвеева.

"Наконец-то стал собой!" – оставил шутливый комментарий Максим Виторган.

Супруга артиста Елизавета Боярская тоже не прошла мимо забавной публикации.

"Ох... так бы и чмокнула тебя в лысинку", – написала актриса.

Поклонники отметили, что в таком образе Максим Матвеев похож на героя кинокартины "Служебный роман" Анатолия Новосельцева.

Недавно Матвеев снялся в новом детективно-приключенческом сериале "Шерлок в России". Актер перевоплотился в знаменитого сыщика, персонажа рассказов Артура Конана Дойла.

Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская состоят в браке с 2010 года. Пара растит двоих сыновей – 8-летнего Андрея и 2-летнего Григория.

Ранее стало известно, что Елизавета Боярская ошарашила общественность заявлением об инвалидности.