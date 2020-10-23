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Максим Матвеев считается одним из самых привлекательных российских актеров. Однако одной публикацией он поставил под угрозу свой "титул". На личной истаграм-странице Максим поделился с подписчиками неожиданным снимком. Обладающий густой шевелюрой артист предстал в образе лысеющего мужчины.
Матвеев сфотографировался с наклеенными усами, жидкими волосами и в тонких очках. Артист удивленно смотрит в камеру, приоткрыв рот.
"Мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы... отличная фраза! Пусть останется на память... А в остальном, прекрасная маркиза..." – написал Максим под снимком.
Пользователей Сети позабавила фотография Матвеева.
"Наконец-то стал собой!" – оставил шутливый комментарий Максим Виторган.
Супруга артиста Елизавета Боярская тоже не прошла мимо забавной публикации.
"Ох... так бы и чмокнула тебя в лысинку", – написала актриса.
Поклонники отметили, что в таком образе Максим Матвеев похож на героя кинокартины "Служебный роман" Анатолия Новосельцева.
Недавно Матвеев снялся в новом детективно-приключенческом сериале "Шерлок в России". Актер перевоплотился в знаменитого сыщика, персонажа рассказов Артура Конана Дойла.
Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская состоят в браке с 2010 года. Пара растит двоих сыновей – 8-летнего Андрея и 2-летнего Григория.
Ранее стало известно, что Елизавета Боярская ошарашила общественность заявлением об инвалидности.
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