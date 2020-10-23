Брат Эдуарда Успенского скончался после скандала с племянницей

Мужчина решил отправиться перед смертью в санаторий, игнорируя предупреждения родных о коронавирусе

Юрий Успенский, младший брат писателя Эдуарда Успенского, скончался в одной из больниц Москвы в 81-летнем возрасте. Трагедия произошла 21 октября.

Незадолго до смерти Юрий решил отправиться в санаторий, однако в скором времени вернулся из-за болезни. Родные отговаривали мужчину от этой затеи из-за опасности коронавируса, однако тот настаивал на своем. Когда у Успенского поднялась температура, ему вызвали скорую.

Кстати, Татьяна, единственная племянница Успенского, узнала о смерти родственника последней. По словам невестки скончавшегося, Юрий сам названивал женщине – та никогда не пыталась с ним связаться.

Как отмечает "Собеседник", к концу жизни между Успенским и Татьяной возникла черная полоса: племянница стала обвинять родного отца в жестокости и тирании. Мужчина защищал память о родном брате, пытаясь убедить племянницу отказаться от столь агрессивных слов, но тщетно.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Белоруссия приостановила транзит российской нефти

"Черное золото" накапливается в резервуарах из-за технических неполадок

Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ультиматума Тихановской - эксперт

Действующая власть Белоруссии тянет время, чтобы остаться при своих интересах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1057 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей