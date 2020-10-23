Мужчина решил отправиться перед смертью в санаторий, игнорируя предупреждения родных о коронавирусе

Юрий Успенский, младший брат писателя Эдуарда Успенского, скончался в одной из больниц Москвы в 81-летнем возрасте. Трагедия произошла 21 октября.

Незадолго до смерти Юрий решил отправиться в санаторий, однако в скором времени вернулся из-за болезни. Родные отговаривали мужчину от этой затеи из-за опасности коронавируса, однако тот настаивал на своем. Когда у Успенского поднялась температура, ему вызвали скорую.

Кстати, Татьяна, единственная племянница Успенского, узнала о смерти родственника последней. По словам невестки скончавшегося, Юрий сам названивал женщине – та никогда не пыталась с ним связаться.

Как отмечает "Собеседник", к концу жизни между Успенским и Татьяной возникла черная полоса: племянница стала обвинять родного отца в жестокости и тирании. Мужчина защищал память о родном брате, пытаясь убедить племянницу отказаться от столь агрессивных слов, но тщетно.