Ранее подозревали, что артистка заболела коронавирусом и ушла на больничный, но коллеги это отрицают

Спектакли с участием Чулпан Хаматовой приостановили на два месяца. Как сообщали в "Современнике", это связано с болезнью актрисы, но какой именно не уточняли. СМИ предположили, что речь идет об исполнительнице главной роли Чулпан, поскольку у нее единственной и труппы не было дублера.

Изначально подозревали, что артистка заболела коронавирусом. Однако, как рассказали источники в театре, подобное исключено. Хаматова предупредила всех сотрудников о своем больничном заранее и ушла сразу на два месяца – так долго COVID-19 она болеть не может.

"Кто знает... Может, она беременна четвёртым ребёнком, чему все будут несказанно рады", – приводят слова анонимного сотрудника издание "Собеседник".

По другому предположению, она может попросту проходить плановое обследование.

У Чулпан Хаматовой уже есть трое дочерей. Сейчас она состоит в браке с российским режиссером Александром Шейном.

К слову, на последних снимках в социальной сети артистка редко показывает свою фигуру, ограничиваясь фото лица или прикрывая тело руками или халатом. Новость о приостановке своих выступлений в театре она никак не прокомментировала.

После ухода Гармаша из "Современника" раскрутился серьезный скандал. Хаматова заступилась за театр и опровергла все заявления артиста об ужасающей обстановке после смены директора.