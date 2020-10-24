Сам пародист утверждает, что с девушкой его связывают только профессиональные отношения

Юрий Гальцев опубликовал совместное фото с молодой актрисой его театра. В кадре артист нежно обнимает девушку, у которой на груди написана фамилия знаменитости. В "Инстаграм" тут же заговорили о новом романе 59-летнего худрука.

Актрису, с которой снялся пародист, зовут Анастасия – в спектакле "Конопатая девчонка" она играет директора. Гальцев тут же предупредил подписчиков: его с девушкой связывают только дружеские и профессиональные отношения. Кроме того, артистка уже стала мамой.

"А я ей друг. Просто худ.рук. Всегда любуюсь, она на сцене. А я рядом",

– написал артист "Аншлага" в описании к посту. Впрочем, подписчики все равно усомнились в словах знаменитости и даже сравнили его с Евгением Петросяном:

"Совсем уже старички с ума посходили... молодых хотят", "Интрига, однако. Хочется думать, что дочка", "Юрец, еще тот огурец", "Седина в бороду, бес в ребро".

Внимательные подписчики прочли описание и нападки комментаторов и встали на защиту юмориста: "Всем кому приходилось обнимать и даже целовать людей не по возрасту, не всегда имеет смысл интимный", "Красавцы".

Недавно Юрий Гальцев рассказал об отношениях с другим артистом "Аншлага".