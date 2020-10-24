Козловский разводится с женой - СМИ

Козловский разводится с женой - СМИ
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты решили, что разрыв отношений обоим пойдет на пользу

Не прошло и года с рождения дочери Данилы Козловского, как поклонники заговорили о разладе в семье. СМИ писали, что актер ушел от жены Ольги Зуевой к другой актрисе, а недавно журналистам удалось узнать, что супруги все-таки разводятся.

"Они действительно приняли решение разойтись, так будет лучше для всех",

– рассказал близкий к семье режиссера источник. По его словам, на воспитание Оды-Валентины – дочери звезд – разрыв никак не повлияет. Об этом пишет Popcake. Сами артисты эту информаци. пока никак не прокомментировали.

Напомним, что Козловский и Зуева были вместе около пяти лет, а весной этого года актер из "Легенды № 17" впервые стал отцом. Слухи о разрыве артистов появились несколько недель назад: якобы режиссер еще летом оставил жену и ребенка в США, а сам тем временем увлекся другой женщиной.

Звезде "Викинга" приписывают роман с Оксаной Акиньшиной – предполагаемых влюбленных недавно сняли на отдыхе в Турции.

Карина СИРАЗОВА

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