Автор "Утомленных солнцем" провел вечер в компании известного композитора

Недавно Никита Михалков отметил свой 75-летний юбилей. Из-за пандемии коронавируса артист отказался от пышного праздника и устроил небольшую вечеринку у себя дома. Жена Татьяна Михалкова показала роскошный особняк, где прошло мероприятие.

Супруга режиссера опубликовала видео с юбилея. Михалкова сняла Эдуарда Артемьева, который играл на белоснежном рояле в углу комнаты. Помещение было заставлено пышными букетами цветов и различных статуэток, а на стене красовались иконы внушительного размера.

Затем президент "Русского силуэта" перевела камеру на второй этаж – лестницу украшали многочисленные шкуры животных, висевших на перилах. Именно они и приковали внимание подписчиков в "Инстаграм":

"Меха от моли проветриваются?", "Чья добыча?", "Зачем, столько смертей...., на фоне красивой музыки", "Дворянское гнездо!"

Также в комментариях восхитились царящей дома атмосферой и талантливой игрой Артемьева: "Музыка волшебная", "Спасибо за видео и за эти волшебные звуки! Не устаём восхищаться гармоничным тандемом режиссера и композитора".

На юбилее Михалкова гости не только слушали классическую музыку, но и весело танцевали. Пустился в пляс и сам 75-летний режиссер.