Примадонна потеряла свое звание

Филипп Киркоров в недавнем интервью заявил, что роль на эстраде, которая более 40 лет отводилась Алле Пугачевой, теперь принадлежит ему. Артистка потеряла свое звание почетного законодателя тренда, поскольку занята совсем другими делами.

Журналисты припомнили Киркорову, что во время пандемии он решил распродать свой гардероб. Король эстрады отдавал свои брендовые вещи по сниженной цене, а всю выручку направил на помощь пенсионерам, пострадавшим от коронавируса, чем подал вдохновляющий пример, пишет КП.

"Мне приятно, что я на эстраде задаю тренды, делаю многое первым. Эта миссия более сорока лет принадлежала только Алле Пугачевой...А теперь Алла занимается детьми, задаю тренды я", – заявил он.

Киркоров признался, что не преследовал интереса сделать что-то новаторское, однако рад, что у него вышло помочь людям.

Артист заявил, что постоянно быть первым не получится. И как сейчас он пришел на смену Пугачевой, так и вскоре кто-то заменит и его.

Сейчас Алла Пугачева и Филипп Киркоров не общаются. Экс-супруги, которые пытались сохранить хорошие отношения после окончания брака, сильно рассорились. Подробности выдал сам король эстрады.