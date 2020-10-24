Певица лично приходит к клиентам

Анна Семенович неожиданно сменила работу. Теперь популярная певица работает курьером. Видео опубликовала сама знаменитость в соцсетях.

Продуктовые заказы артистка развозит лично, хоть это дается ей непросто, признается она. В первый день Семенович работала недалеко от дома, но в будущем планирует появляться в самых разных точках Москвы.

Как пишет "Собеседник" с помощью доставки звезда решила подзаработать во времена пандемии. По некоторым данным, на новой должности за один день она может получить порядка 5 тыс. рублей. Кроме того, Семенович нравится, с каким удивлением ее встречают клиенты.

Несколько дней назад Анна опубликовала ролик в "Инстаграм", где она как раз предстала в образе курьера. В юмористическом видео у певицы спросили, кто же дает концерты вместо нее, если она занялась доставкой.

Впрочем, съемка была постановочной, на что сразу же указала сама артистка. Поэтому действительно ли Семенович стала работать курьером, сказать пока трудно. Сейчас переболевшая коронавирусом звезда отдыхает в Сочи.

Ранее Анна Семенович сменила имидж и стала едва ли не копией Анастасии Заворотнюк.