Родственница осужденного призналась, что никогда не испытывала такой ненависти

Михаилу Ефремову смягчили наказание, сократив срок всего на полгода. При этом актер выплатил компенсацию потерпевшим, а также получил положительные характеристики из СИЗО. Действия адвоката и близких Сергея Захарова так разозлили сестру артиста Анастасию Ефремову, что она пожелала им смерти.

Родственница осужденного отметила: похоже, такой сильной ненависти она никогда не испытывала. Ефремову возмутило, что над ее братом издевались недостойные люди. Сестра актера призналась, что сама бы пристрелила эту "мерзейшую четверку".

"Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме!"

– написала разъяренная Ефремова в "Фейсбук", однако после удалила пост. Скрин опубликован телеграм-каналом "Голос Мордора".

Несмотря на то, что авария с актером обернулась смертью Захарова, народ оказался на стороне семьи осужденного. В комментариях на странице Анастасии принялись ругать семью и адвокатов:

"Не могу успокоиться... Это не суд – это рынок!!!", "Ущербные людишки! Будем Мишку защищать! Я ненавижу эту семью Захаровых", "О потерпевших м их адвокатах говорить не хочется... это шакалы ненасытные", "Да они твари и подонки. Исчадие ада".

Напомним, что новым приговором Михаила Ефремова также остался недоволен и Лев Лещенко.