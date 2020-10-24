Еле сводит концы с концами: что стало с отрекшимся от России актером Пашининым

Еле сводит концы с концами: что стало с отрекшимся от России актером Пашининым
Анатолий Пашинин. Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жизнь артиста кардинально изменилась

Анатолий Пашинин приехал в Россию из Украины еще совсем молодым парнем. Примерно в 22 года он заканчивает факультет металлургии в Запорожье, но решает, что это не его. В мечтах сыскать славу, он поступает в Высшее театральное училище имени Щепкина, а уже в 2001 году получает первые роли. 

Огромную популярность в России ему принесло участие в сериале "Грозовые ворота". Карьера молодого артиста сразу пошла в гору. Его очень полюбили зрители, из-за чего режиссеры приглашали его для участия в крупных телевизионных проектах. 

Однако ситуация кардинально меняется после 2014 года. Пашинин переезжает на Украину, где становится добровольцем ВСУ на Донбассе. Он активно выступал в поддержку Евромайдана и "тотальной" войны на востоке страны. В России же его прозвали предателем и актером-карателем. 

Отношения с украинской властью у него в результате не сложились. Уже спустя четыре года он обвинял сотрудников СБУ в слежке и прослушивании его телефона. В 2019 году он решил уехать в Одессу, но найти работу в качестве артиста на Украине оказалось крайне непросто. 

С тех пор, как Пашинин уехал из России, на родине он снялся лишь в одной картине в эпизодической роли и то, как он сам признавался, на Украине он столкнулся с мошенничеством – гонорары попросту отказывались платить под предлогом, что артист запил или сам отказался. На жизнь он зарабатывает себе мелкими подработками: то двор подметет, то дрова нарубит. Остальное время он сидит дома на обеспечении своей жены. 

Артист признается, что очень благодарен своей супруге за поддержку. Именно благодаря ей у него открылись глаза на происходящее, говорит Анатолий. 

"Было несколько покушений на меня, откуда я не ожидал, и многое открыла мне глаза именно Леся. Особенно, после того, как в нас стреляли", – пишет КП.

Он признался, что однажды она даже сама спасла ему жизнь, взяв в руки автомат. 

Пашинин говорит, что его избранница является юристом по профессии, а когда у него закончились деньги, заработанные в Москве, обеспечивать семью стал ее бизнес. 

До недавнего времени о личной жизни артиста не было известно общественности. Новость о том, что у него есть жена стали настоящим откровением для публики. Однако, как оказалось, у Анатолия есть и дети. К примеру, старшей дочери не так давно исполнилось 16 лет. 

Больше всего актера тревожит ситуация с его родителями. В то время, как он участвовал в боях на Донбассе, в СМИ нередко всплывали новости о его смерти. Он до сих пор не может себе простить того, что из-за постоянного стресса они заработали себе массу хронических заболеваний и сильно постарели. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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пусть гниет на этой свиноферме в своем навозе как и остальные патриеты мазепы и бандеры,физкультпривет упыри..
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