Плющенко подрался с сыном на тренировке - видео

Плющенко подрался с сыном на тренировке - видео
Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отец схватил Гном Гномыча на руки во время поединка

Евгений Плющенко поборолся с семилетним сыном в перерыве между тренировками. В драке с Александром, которого сами родители называют Гном Гномычем, фигурист использовал разные техники боя. Видео спортсмен опубликовал в соцсетях.

В начале ролика наследник Плющенко напал первым, целясь в отца кулаком. Родитель подхватил ребенка на руки вниз головой и, перевернув, поставил на землю. Затем родственники продолжили поединок, но уже в технике, напоминающей восточные единоборства.

Все это время на ногах мальчика были коньки, но это не помешало ему сражаться с отцом и даже нападать на него, когда бой был окончен. Драка между Плющенко и сыном, разумеется, была шуточной. Близкие Яны Рудковской лишь имитировали сражение, которое, похоже, очень понравилось Саше – с лица мальчика не сходила улыбка.

"В обиду себя точно не даст! Пацан растет",

– написал гордый отец в "Инстаграм".

"Евгений, Вы хороший отец и тренер", "Очаровательны", "У Вас прекрасные детки", "Добрые, позитивные ролики, хорошие взаимоотношения.. Приятно смотреть",

оценили забавное видео подписчики. Однако нашлись и те, кто не удержался от критики в адрес Плющенко: "Как же достали своим Гномом. Из каждого утюга".

Недавно Плющенко и Рудковская стали родителями во второй раз. Счастливые артисты показали, как старший сын общается с новорожденным братом.

Карина СИРАЗОВА

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