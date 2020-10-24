Ушел от жены: как сложилась личная жизнь Пельша

Ушел от жены: как сложилась личная жизнь Пельша
Валдис Пельш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий "Угадай мелодию" ведет активный образ жизни и снимает кино

Недавно Валдису Пельшу исполнилось 53 года. Ведущий "Угадай мелодию" продолжает активно работать, причем снимается артист не только в развлекательных, но и образовательных проектах. Чем сейчас занимается и как выглядит продюсер – в материале "Утро.ру".

Свою телевизионную карьеру Пельш начал в качестве игрока в КВН в 1987 г., однако настоящая популярность пришла к нему в 1995 г. после шоу "Угадай мелодию", куда его позвал Владислав Листьев. В начале 2000-х Пельш курировал несколько программ Первого канала, а также вел различные премии.

В последние годы Валдис увлекся кино – он стал автором, продюсером и ведущим нескольких документальных фильмов об Антарктиде, Эвересте и даже МГУ им. М. В. Ломоносова. Кроме того, латвийский артист ведет активный образ жизни: занимается дайвингом и парашютным спортом.


Первой женой телеведущего стала Ольга Пельше – дочь замминистра внутренних дел. В 1992 г. у супругов родилась дочь Эйжена, которая в 14,5 лет попала в книгу рекордов Гиннесса. Девушка стала самым молодым дайвером, совершившим погружение у берегов Антарктиды.

По слухам, брак Валдиса и Ольги начал трещать по швам еще в 1990-е гг, однако развелись они только в 2005 году. Как писали СМИ, Пельш ушел от жены к Светлане Акимовой еще до официального расставания. В 2002 г. у них родилась дочь Илва, а затем – сыновья Эйнер и Ивар. При этом первая супруга Пельша отзывалась о нем как о хорошем и любящем отце, передает "Комсомольская правда".

В прошлом году Пельш столкнулся с трагедией – ушел из жизни его близкий друг.

Карина СИРАЗОВА

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