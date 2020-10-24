"На другую тетю похожа": поклонники не нашли сходства двойняшек с Пугачевой

"На другую тетю похожа": поклонники не нашли сходства двойняшек с Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Они полагают, что дети родились от других людей

В Сети разгорелись активные споры по поводу сходства наследников Пугачевой и Галкина с родителями. Детям Примадонны в этом году исполнилось семь лет, однако поклонники полагают, что в действительности Алла Борисовна им не кровный родственник – уж больно они на нее не похожи. 

Поводом для бурного обсуждения стала публикация на фан-аккаунте Лизы Галкиной в соцсети, где рядом со снимком девочки разместили фотографию молодой Пугачевой. За считанные часы пост собрал более 500 комментариев, где поклонники пытаются разглядеть общие черты дочери и матери. 

"Где вы ищите сходство? Зачем? Всем ясно, что у детей другие родители", "Кристина с мамой очень похожи, у Лизушки не вижу сходства. Это папины детки!", "На другую тётю похожа, но не на Аллу, рожала симпатичная женщина!", – размышляют фанаты. 

Однако с такой позицией оказались согласны не все. Часть поклонников артистки полагает, что дочка невероятно похожа на мать – не только внешне, но и талантом. Другие уверяют, что родные дети вполне могут быть не иметь общих черт со своими родителями и в этом нет ничего особенного. 

"Кристина маленькая вообще на Аллу не похожа, а с возрастом сходство появилось", – пишут в комментариях. 

Некоторое время назад на связь вышла суррогатная мать Лизы и Гарри. Женщина прервала семилетнее молчание. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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