Звезда сериала "Каменская" оказалась на краю гибели

Звезда сериала "Каменская" оказалась на краю гибели
Сергей Никоненко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
Медики доставили артиста в реанимацию

Коронавирус продолжает буйствовать в актерской среде. Накануне стало известно, что от этой опасной болезни чуть не умер знаменитый артист и режиссер Сергей Никоненко.

О тревожном состоянии знаменитости рассказала коллега Никоненко по звездному цеху Лариса Лужина.

"Он в тяжелом состоянии, он в реанимации", – заявила артистка в передаче "Ты не поверишь".


Лужина затруднилась ответить, в какой именно больнице находится звезда отечественного кинематографа. Артистка уточнила, что печальным известием с ней поделилась супруга Никоненко Екатерина.

Позже выяснилось, что состояние актера резко ухудшилось несколько дней назад. Знаменитости стало трудно дышать, но медики вовремя прибыли на подмогу.

О своем здоровье народный артист сам рассказал по телефону. Он заявил, что тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат, но на КТ выяснилось, что актер все же серьезно болен. Никоненко признался, что промедление могло стоить ему жизни.

Напомним, Сергей Никоненко известен широкой публике своими ролями в сериале "Каменская", фильмах "Елки-палки!", "А по утру они проснулись", "Классик" и других.

Ольга ФЕДОРОВА

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