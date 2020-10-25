"Он жадина": экс-жена обвинила Жукова в скупердяйстве

"Он жадина": экс-жена обвинила Жукова в скупердяйстве
Роман Жуков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщине не хватает 80 тысяч рублей на шестерых детей и двух собак

Перипетии в личной жизни бывшего солиста группы "Мираж" не сходят со страниц журналов. Накануне он устроил настоящие разборки с бывшей супругой прямо в эфире популярной передачи. Экс-влюбленные обменялись любезностями: Елена считает, что певец экономит на детях, а Роман призывает бывшую супружницу поумерить аппетиты.

За 14 лет брака Елена подарила мужу шестерых детей. Год назад они развелись, и теперь женщина вынуждена растить наследников самостоятельно. Деньги на расходы она требует у отца семейства. Елена утверждает, что получает от Романа по 80 тыс. руб., и этой суммы катастрофически не хватает. В свою очередь Жуков заявляет, что по решению суда должен платить по 21 тыс. руб., однако на самом деле переводит намного больше денег.

По словам музыканта, только в декабре прошлого года он перечислил семейству больше полумиллиона рублей. Когда есть возможность, он высылает по 200-400 тыс., в прошлом месяце отправил больше 100 тыс. рублей. Однако Елена утверждает, что выделяемых экс-мужем средств недостаточно для обеспечения наследникам достойной жизни, и требует от него больше денег.

При этом как-то урезать расходы дама не намерена. Недавно она привела в дом двух собак, и теперь детки требуют у отца деньги на корм для домашних питомцев.

"Он жадина! Я все-таки детей воспитываю. Ты должен мне за это платить", – негодует Елена в эфире шоу "Секрет на миллион".


Напомним, недавно Роман Жуков обзавелся новой супругой. Избранницей музыканта стала молодая модель Ольга Илларионова.

Ольга ФЕДОРОВА

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