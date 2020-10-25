"Шикарные мальчишки": Климова поделилась домашним снимком с сыновьями

"Шикарные мальчишки": Климова поделилась домашним снимком с сыновьями
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка показала, как смотрела бой Нурмагомедова

Екатерина Климова провела ночь на воскресенье, как и многие россияне, перед экраном телевизора. Артистка с волнением наблюдала за сражением российского бойца Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. За тем, как наш боец в очередной раз отстоял честь страны, знаменитость следила в компании подросших сыновей.

Актриса порадовала свою миллионную аудиторию уютным домашним снимком. Звезда кинолент "Мы из будущего", "Бедная Настя", "Грозовые ворота", "Мечты из пластилина" и других предстала перед публикой в серых брюках карго с лампасами и простой черной футболке. Дома кинозвезда обходится без косметики, а волосы артистка собрала в слегка растрепанный высокий хвост.

Наследники Климовой от ее второго супруга Игоря Петренко Матвей и Корней тоже одеты по-домашнему просто на фото. Звездное семейство уютно расположилось на большом кресле. Дети прижимаются к матери и радостно позируют фотографу.

"Только победа. Хабиб Нурмагомедов", – сопроводила свежий снимок артистка.


Многочисленных поклонников знаменитости порадовал, как и новый кадр, так и воинственный настрой звездной артистки. Своим мнением пользователи Сети поделились в комментариях к публикации.

"Приятно, что ты за нашего российского бойца болела", "Богиня красоты", "Шикарные мальчишки", "Ну, вот и все, победа!", "Любите сильных пацанов? Супер!", "Отдай детей в секцию по единоборствам!", "Екатерина, какие у вас замечательные мальчишки!" – восторгаются фанаты.

Недавно Екатерина Климова делилась фотографией дочери с выпускного. Некоторые поклонники отметили поразительное сходство между Екатериной и ее дочкой Елизаветой.

Ольга ФЕДОРОВА

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