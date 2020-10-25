Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
Мирослава Карпович предпочитает не реагировать на растиражированные прессой слухи о ее романе с Павлом Прилучным. Однако сегодня она решила сделать исключение и поделилась мнением на этот счет.
Карпович решила с юмором отнестись к материалам СМИ, которые не перестают освещать подробности ее взаимоотношений с бывшим супругом Агаты Муцениеце.
В разделе "Истории" на своей странице в "Инстаграм" звезда телесериала "Папины дочки" опубликовала свежий снимок. На фотографии артистка сидит в летнем наряде прямо на асфальте. Мирослава широко улыбается и протягивает вперед руку с оттопыренным большим пальцем.
Публикацию знаменитость сопроводила многочисленными хештегами, среди которых "Скандалистка", "Разлучница года", "Истеричка" и другие.
Снимок опубликовало издание "Вокруг ТВ". По мнению авторов статьи, этот эмоциональный выпад артистки несомненно связан с историей вокруг ее предполагаемого романа с Павлом Прилучным.
К слову, недавно в прессе появилась информация о том, что Прилучный уже разошелся с Карпович и нашел себе новую пассию среди звездных артисток.
Мир находится под угрозой