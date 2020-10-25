Пристальное внимание прессы разволновало звезду

Мирослава Карпович предпочитает не реагировать на растиражированные прессой слухи о ее романе с Павлом Прилучным. Однако сегодня она решила сделать исключение и поделилась мнением на этот счет.

Карпович решила с юмором отнестись к материалам СМИ, которые не перестают освещать подробности ее взаимоотношений с бывшим супругом Агаты Муцениеце.

В разделе "Истории" на своей странице в "Инстаграм" звезда телесериала "Папины дочки" опубликовала свежий снимок. На фотографии артистка сидит в летнем наряде прямо на асфальте. Мирослава широко улыбается и протягивает вперед руку с оттопыренным большим пальцем.

Публикацию знаменитость сопроводила многочисленными хештегами, среди которых "Скандалистка", "Разлучница года", "Истеричка" и другие.

Снимок опубликовало издание "Вокруг ТВ". По мнению авторов статьи, этот эмоциональный выпад артистки несомненно связан с историей вокруг ее предполагаемого романа с Павлом Прилучным.

К слову, недавно в прессе появилась информация о том, что Прилучный уже разошелся с Карпович и нашел себе новую пассию среди звездных артисток.