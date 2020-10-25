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Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграм" серию снимков с Леной Лениной, которая празднует день рождения 25 октября. Певец назвал бизнесвумен дорогой и любимой.
"Сегодня празднует свой День Рождения самая красивая девушка нашего шоу-бизнеса, одна из самых талантливых бизнесвумен страны",
– написал Шаляпин в соцсети.
Артист пожелал бизнесвумен всего самого дорогого и отметил, что любит ее и ценит их дружбу. На кадрах Шаляпин и Ленина предстают в разных локациях – на вечеринках и в домашней обстановке. Неизменным остается одно – на фото друзья обнимаются.
Поклонники Шаляпина тоже поздравили в комментариях Ленину с днем рождения.
Артист в начале года закрутил роман с 40-летней миллионершей из Канады Татьяной Дэвис. Богатая канадка исполняла всяческие прихоти привыкшего в богатой жизни Шаляпина. Оказалось, что миллионерша даже переписала на него часть своего имущества. Однако после карантина весной стало понятно, что влюбленные разбежались. Впрочем, певец не грустил из-за очередного расставания с женщиной. Недавно его застукали в ресторане с новой спутницей.
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