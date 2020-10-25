На протяжении всей жизни артистка открывает в себе новые таланты

Лада Волкова, широко известная публике под звучным псевдонимом Лада Дэнс, родилась в Калининграде. Родители будущей звезды сразу заметили, что ребенок тяготеет к музыке, и отдали ее в профильное училище, где она успешно отучилась.

Впервые перед большой аудиторией Лада появилась на фестивале "Юрмала-88". К сожалению, завоевать призовое место ей не удалось, однако на яркую девушку обратили внимание. Вскоре она становится частью нашумевшей группы "Женсовет".

Когда коллектив распался, Ладе пришлось работать на подпевках. Какое-то время она была бэк-вокалисткой у Филиппа Киркорова.

Судьбоносной стала встреча с композитором Леонидом Величковским. Он придумал для Лады псевдоним Дэнс и дал ей песню "Девочка-ночь", которая стала настоящим супер-хитом 1990-х.

Отношения Лады и Леонида вскоре переросли в роман. Однако крупная ссора развела их не только как влюбленных, но и как коллег по музыкальному проекту. Когда Величковский ушел, певица буквально осталась ни с чем.

Ей снова грозила участь вокалистки на подпевках, но судьба распорядилась иначе. Лада Дэнс вместе с Львом Лещенко записывает хит "Ни к чему, ни к чему". Ее карьера снова идет вверх, певица много времени проводит на гастролях и пользуется горячей любовью слушателя.

Во второй половине 1990-х артистка решила попробовать себя в качестве модели. Она стала участвовать в откровенных фотосессиях и несколько раз даже попала на страницы Playboy.

Знаменитость выпустила несколько успешных альбомов, однако в какой-то момент интерес к ее персоне пропал у аудитории. Какое-то время артистка держалась в поле зрения прессы за счет участия в светских мероприятиях, однако новыми хитами поклонников больше не радовала, напоминает издание "Сплетник".

Потом она решает стать актрисой. Певица снялась в комедии "Бальзаковский возраст и все мужики сво…", "Смешанные чувства", "Трое сверху 2" и других.

Личная жизнь звезды тоже была весьма насыщенной. Лада дважды была замужем и всегда пользовалась популярностью у мужчин. Певица считает, что женщина не может жить без мужичины, она рассказывала, что "никогда не была одна дольше двух недель".

У артистки двое детей: сын и дочь. Сейчас она много занимается спортом и ведет активную светскую жизнь.