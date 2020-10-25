Девушка дала понять, что ее сердце вновь занято

В начале 2019-го София Евдокименко закрутила роман с французским бизнесменом Марко Дюменил. Летом девушка рассказывала о том, как ее молодой человек относится к ее деятельности. Однако неожиданно оказалось, что внучка Софии Ротару уже встречается совсем с другим мужчиной.

19-летняя девушка, которая активно рассказывает поклонникам о своей жизни в Нью-Йорке в "Инстаграм", опубликовала милое видео, на котором таинственный незнакомец нежно целует ее в голову.

Судя по кадрам, мужчина старше внучки Ротару. Влюбленные снялись на фоне осеннего пейзажа в парке.

Евдокименко, по слухам, собиралась выйти замуж за своего экс-возлюбленного. Дюменил живет во Франции и занимается организацией выставок.

Сейчас Евдокименко учится в Новой школе дизайна в Нью-Йорке. При этом София пробует свои силы в музыке.

В конце лета девушка поделилась с журналистами, что ей важно, чтобы молодой человек поддерживал ее во всех начинаниях. Она также отметила, что прежде, чем сыграть свадьбу, хотела бы построить карьеру.