Внучка Ротару опубликовала трогательные кадры с новым возлюбленным

Внучка Ротару опубликовала трогательные кадры с новым возлюбленным
София Евдокименко. Фото: www.instagram.com/iamsofiaeve
Девушка дала понять, что ее сердце вновь занято

В начале 2019-го София Евдокименко закрутила роман с французским бизнесменом Марко Дюменил. Летом девушка рассказывала о том, как ее молодой человек относится к ее деятельности. Однако неожиданно оказалось, что внучка Софии Ротару уже встречается совсем с другим мужчиной.

19-летняя девушка, которая активно рассказывает поклонникам о своей жизни в Нью-Йорке в "Инстаграм", опубликовала милое видео, на котором таинственный незнакомец нежно целует ее в голову.

Судя по кадрам, мужчина старше внучки Ротару. Влюбленные снялись на фоне осеннего пейзажа в парке. 

Фото: www.instagram.com/iamsofiaeve

Евдокименко, по слухам, собиралась выйти замуж за своего экс-возлюбленного. Дюменил живет во Франции и занимается организацией выставок. 

Сейчас Евдокименко учится в Новой школе дизайна в Нью-Йорке. При этом София пробует свои силы в музыке. 

В конце лета девушка поделилась с журналистами, что ей важно, чтобы молодой человек поддерживал ее во всех начинаниях. Она также отметила, что прежде, чем сыграть свадьбу, хотела бы построить карьеру. 

Полина ИВАНОВА

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