Якубович высказался о смене ведущего шоу "Поле чудес"

Якубович высказался о смене ведущего шоу "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист допустил, что его место займет кто-то другой

В воскресенье, 25 октября шоу "Поле чудес" исполнилось 30 лет. В связи с этим праздником журналисты решили узнать у бессменного ведущего Леонида Якубовича допускает ли он, что вести программу может кто-то другой.

Телеведущий заявил изданию "Подъем", что вполне спокойно относится к такой перспективе. Как подчеркнул Якубович, незаменимых людей нет. Артист отметил, что судьба программа зависит от зрителей. 

Ранее Якубович признался, что хотел уйти из шоу еще после первых эпизодов. Все изменил один выпуск, когда телеведущий думал, что снимается в последний раз. Его представили как "новую звезду", и он решил остаться. Несмотря на то, что еще летом Якубович исключал возможность покинуть "Поле чудес", он жаловался, что за столько времени стал восприниматься народом как "бесконечным весельчаком". 

Первым ведущим программы был Владислав Листьев. Он проработал в шоу год с октября 1990-го по ноябрь 1991 год, напоминает телеканал "360". 

Полина ИВАНОВА

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