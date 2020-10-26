Актер официально расстался с супругой ради новой возлюбленной

Серей Жигунов снова развелся с Верой Новиковой – это уже второе расставание супругов. Фото свидетельства актер из "Моей прекрасной няни" опубликовал в соцсетях.

"Пусть полежит здесь",

– написал артист в "Инстаграм". Когда именно Жигунов и Новикова расстались официально, неизвестно. В мае журналисты выяснили, что актер начал бракоразводный процесс из-за новой возлюбленной – журналистки Виктории Ворожбит.

Сергей Жигунов уже разводился с Верой Новиковой в 2007 г. – причиной стали слухи о романе с коллегой по "Моей прекрасной няне" Анастасией Заворотнюк, напоминает телеканал "360". Однако актриса смогла простить уход мужа, и через два года они снова сыграли свадьбу.

А вот на этот раз расставание артистов не прошло без разбирательств – экс-супруги делят имущество. Кстати, из-за загородного дома с бывшим судится и Ворожбит, которую называют двойником Заворотнюк – так сильно девушки похожи внешне.