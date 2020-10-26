Молодой артист страдает от расстройства личности

Российские зрители помнят Василия Степанова по фильму "Обитаемый остров", где он сыграл главную роль. Теперь актер не только не появляется в кино, но и вовсе стесняется камер. Причиной тому – серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал брат артиста Максим Степанов.

"Обитаемый остров" Федора Бондарчука вышел в 2008 г. – картина тут же прославила Степанова, который на тот момент был студентом первого курса театрального училища. Затем он снялся еще в нескольких лентах, а после – пропал. Как рассказал брат Василия, три года назад он выпал из окна третьего этажа – теперь 34-летний актер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В прошлом году Степанову диагностировали шизофрению – у него третья группа инвалидности. Живет Василий на пособие. Несмотря на это, актер остается жизнерадостным и даже ухаживает за больным дедушкой.

Родные Василия считают, что отпечаток наложила актерская профессия, к которой он психологически не был готов. Коллеги Степанова в эфире программы "Звезды сошлись" предположили, что он слишком быстро разочаровался в своем деле.