Знаменитая актриса начала сниматься только после 40 лет

Годовщина смерти советской актрисы Марии Капнист прошла вчера, 25 октября. Колдунья из "Руслана и Людмилы" скончалась 17 лет назад после автомобильной катастрофы. О тяжелой судьбе кинозвезды рассказал Стас Садальский.

Свою первую роль Капнист получила лишь после 40 лет: потомственная графиня из старинного греческого рода около 15 лет провела в лагерях. Отца Марии расстреляли после революции, а сама она в 1941 г. получила восемь лет за антисоветскую пропаганду.

В тюремной больнице у актрисы родилась дочь Радислава из-за которой, по словам Садальского, она и отправилась отбывать наказание во второй раз. Актер поведал, что Капнист избила воспитательницу, которая поднимала руку на ее ребенка.

После освобождения актриса поселилась в Киеве, но известность к ней пришла не сразу, а лишь после фильма "Руслан и Людмила".

"За Капнист тогда сразу закрепилась слава колдуньи",

– вспоминает Садальский.

Он рассказал, что актриса издевалась над соседками, называвшими ее ведьмой. Она поднималась к себе в квартиру, спускалась вниз по веревке из простыней, а затем снова проходила мимо изумленных недоброжелательниц.

Из-за лагерных работ актриса не пользовалась подземными переходами – страдала клаустрофобией. В 1993 г. Капнист сбила машина, которую кинозвезда не заметила.

"В карете скорой помощи она все время повторяла: "Шофер не виноват…"

– рассказал Садальский в "Инстаграм".

Актер добавил, что о советской звезде непременно должны снять фильм. Причем сыграть Капнист должна красавица, ведь сама, вопреки словам о ее демонической внешности, обладала трагически прекрасным лицом.